Die langjährige Tennis-Weltranglisten-Erste aus den USA musste sich am Donnerstag in Melbourne der Japanerin Naomi Osaka mit 3:6, 4:6 geschlagen geben. Nach 75 Minuten Spielzeit nutzte Osaka, die Melbourne-Siegerin von 2019 und US-Open-Gewinnerin von 2018 und 2020, ihren ersten Matchball. Im Endspiel am Samstag trifft die 23-Jährige auf die Tschechin Karolina Muchova oder Jennifer Brady aus den USA.

Serena Williams gewann ihr 23. Grand-Slam-Turnier 2017. Seit dem Sieg in Australien jagt sie den Allzeit-Rekord der Australierin Margaret Court von 24 Erfolgen bei den vier wichtigsten Turnieren.

