«Der Stufenplan ist ein gutes Signal für den Tennissport und ein Schritt in die richtige Richtung», sagte DTB-Präsident Dietloff von Arnim. «Ich hätte mir allerdings gewünscht, dass wir noch etwas weiterkommen, da ja in einigen Bundesländern auch Hallentennis seit langem möglich ist», sagte der neue DTB-Boss. Immerhin hätten die Tennisspielerinnen und -spieler jetzt aber eine verlässliche Perspektive, ab wann und ab welchen Inzidenzwerten sie wieder auf die Plätze und in die Hallen dürften.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Länderchefinnen und -chefs hatten am Mittwochabend nach zähem Ringen verschiedene Schritte der Öffnung auch für den Sport beschlossen. Abhängig von regionalen Corona-Inzidenzwerten können die Bundesländer ab dem 8. März als erste Maßnahme kontaktfreien Sport unter freiem Himmel in kleinen Gruppen mit maximal zehn Personen vorsehen.

© dpa-infocom, dpa:210304-99-690840/2