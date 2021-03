In der Tennis-Weltrangliste liegt Siegemund als Nummer 56 deutlich vor Potapova, die Platz 88 belegt. Auch die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber nimmt an der mit rund 1,8 Millionen Dollar dotierten Hartplatz-Veranstaltung teil. Sie soll ihr Erstrundenmatch gegen die Französin Caroline Garcia ebenfalls an diesem Montag bestreiten.

© dpa-infocom, dpa:210308-99-733663/2