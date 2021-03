Ein weiterer Eingriff sei notwendig, teilte der frühere Weltranglisten-Dritte in Chicago via Instagram mit. «Wir haben eine konservative Therapie ausprobiert, aber der Schmerz ist immer noch da.» Der Arzt wisse, dass er wieder Tennis spielen und an den Olympischen Spielen teilnehmen wolle.

Del Potro hat seit langem großes Verletzungspech. Der 32 Jahre alte Argentinier brach sich zweimal die Kniescheibe und wurde bereits viermal am Handgelenk operiert. Sein bislang letztes Match auf der ATP-Tour bestritt er im Juni 2019. Zu seinen größten Erfolgen zählen der US-Open-Titel 2009 sowie Olympia-Bronze 2012 in London und -Silber in Rio de Janeiro 2016. Die Sommerspiele in Tokio sollen am 23. Juli beginnen.

