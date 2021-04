Der 26-Jährige aus Donaueschingen gewann mit dem klaren 6:1, 6:3 gegen den Argentinier Juan Ignacio Londero auch sein zweites Match in der Qualifikation und schaffte damit den Sprung ins Hauptfeld.

Bei dem mit gut zwei Millionen Euro dotierten Turnier wird auch Alexander Zverev in die Sandplatz-Saison einsteigen. Der an Nummer fünf gesetzte Hamburger trifft nach einem Freilos auf den Sieger der Partie zwischen Lorenzo Sonego aus Italien und dem Ungarn Marton Fucsovics. Der serbische Weltranglisten-Erste Novak Djokovic und der spanische Topstar Rafael Nadal kehren in Monte Carlo nach Auszeiten auf die Tour zurück und treten erstmals seit den Australian Open wieder an.

