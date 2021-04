Die australische Tennisspielerin gewann das erste Viertelfinale gegen die frühere Turniersiegerin Karolina Pliskova aus Tschechien nach einem Auf und Ab mit 2:6, 6:1, 7:5.

Pliskova schlug bei 5:4 im dritten Satz zum Matchgewinn auf, ehe sich die Partie noch drehte. An ihrem 25. Geburtstag am Samstag trifft Barty jetzt auf die zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitova aus Tschechien oder die ukrainische Weltranglisten-Fünfte Jelina Switolina, die im Achtelfinale die Kielerin Angelique Kerber bezwungen hatte. Die Topgesetzte Barty hatte sich in der Runde der besten 16 des hochklassig besetzten Sandplatz-Turniers gegen die Schwäbin Laura Siegemund durchgesetzt.

Für Angelique Kerber und Andrea Petkovic ist das Turnier indes auch im Doppel beendet. Bei einem seltenen gemeinsamen Auftritt verlor das Duo im Viertelfinale gegen ihre Landsfrau Vivian Heisen und die Chinesin Yafan Wang mit 2:6, 4:6. Auch die beiden 2019-Siegerinnen Anna-Lena Friedsam und Mona Barthel schieden im Viertelfinale aus.

Alle acht deutschen Teilnehmerinnen waren beim mit 456.073 Euro dotierten Hallenturnier, das aufgrund der Corona-Krise ohne Zuschauer stattfindet, früh ausgeschieden. Im Einzel war für Kerber im Achtelfinale, für Petkovic in der ersten Runde Schluss gewesen.

