Die 33 Jahre alte Darmstädterin verlor in der ersten Quali-Runde gegen die Französin Alizé Cornet 2:6, 6:7 (5:7). Bereits beim Sandplatz-Event in Madrid war Petkovic nach einer Niederlage im deutschen Duell mit Laura Siegemund in der Qualifikation ausgeschieden.

Cornet ist nun in der ersten Runde Gegnerin von Angelique Kerber. Sollte sich die deutsche Nummer eins gegen die Französin durchsetzen, würde in der zweiten Runde ein Duell mit der Weltranglisten-Dritten Simona Halep aus Rumänien warten.

Als zweite Deutsche steht Siegemund bei der mit rund 1,6 Millionen Euro dotierten Veranstaltung im Hauptfeld. Die Schwäbin verlor zwar in der zweiten Runde der Qualifikation gegen die Australierin Ajla Tomljanovic mit 7:6 (7:5), 3:6, 2:6, rückte aber als Lucky Loser doch noch ins Turnier. In der ersten Runde trifft Siegemund auf die Argentinierin Nadia Podoroska.

© dpa-infocom, dpa:210509-99-529733/3