Beim Sandplatz-Turnier in Parma setzte sich die 39 Jahre alte Amerikanerin gegen die italienische Qualifikantin Lisa Pigato mit 6:3, 6:2 durch. Die langjährige Nummer eins der Welt benötigte nur 68 Minuten für ihren Erfolg.

Williams war in der vergangenen Woche beim Masters-Turnier in Rom gleich in ihrem Auftaktmatch gescheitert und hatte danach eine Wildcard für die nur mit 189.708 Euro dotierte Tennis-Veranstaltung angenommen, um Spielpraxis für die French Open in Paris zu sammeln. Seit ihren Halbfinal-Aus bei den Australian Open im Februar hatte die 23-fache Grand-Slam-Turnier-Siegerin bis zu ihrer Rückkehr in Rom kein Match mehr bestritten. Die French Open beginnen am 30. Mai.

© dpa-infocom, dpa:210517-99-634305/2