Doha (dpa) - Arjen Robben hat für die Zeit nach dem FC Bayern München Angebote bekommen. «Es ist schön zu hören, dass Clubs interessiert sind. Wie ich schon vor der Winterpause gesagt habe, ist die Zukunft weiter offen», sagte der Niederländer im Trainingslager des FC Bayern München in Doha.

Von dpa

Vor der Medienrunde mit ausländischen Journalisten bestätigte der 34-Jährige konkrete Angebote. «Ich bin stolz und glücklich. Die vergangenen Wochen waren voller Arbeit. Besonders für meinen Vater, der mein Berater ist», sagte Robben. Spekuliert wurde über ein Interesse von Inter Mailand. Im Gespräch war wiederholt auch eine Rückkehr in die Heimat, etwa zu Ex-Club PSV Eindhoven oder seinem Jugendverein FC Groningen.

Robben war im Jahr 2009 zu den Münchnern gewechselt, vor der Winterpause kündigten Club und Spieler das Ende der Zusammenarbeit am Saisonende an. «Ich weiß nicht, wann aber ich eine Entscheidung treffe. Ich werde aber nicht bis zum Ende der Saison warten. Ich habe eine Familie und muss ein bisschen in voraus planen. Wie gesagt, ich bin privilegiert und dankbar, dass Vereine Interesse haben.»

Der Start ins neue Jahr ist für Robben sportlich allerdings unbefriedigend. In Katar konnte der Flügelspieler noch nicht mit der Mannschaft trainieren. «Es geht ein bisschen besser», sagte er am Montag auf dem Weg in die Kabine. Zuletzt kam er Ende November beim 5:1 gegen Lissabon zum Einsatz, seitdem fehlt er wegen einer Oberschenkelverletzung.