Leipzig (dpa) - Bundesliga-Tabellenführer Borussia Dortmund tritt ohne seine beiden Toptorjäger Marco Reus und Paco Alcácer in der Startelf bei Verfolger RB Leipzig an. Kapitän Reus steht nicht einmal im Kader.

Von dpa

Wie der BVB via Twitter bekanntgab, war der deutsche Fußball-Nationalspieler am Freitag beim Training umgeknickt. Für einen Einsatz gegen RB Leipzig habe es leider nicht gereicht.

Trainer Lucien Favre hatte am Donnerstag gesagt, Reus sei ebenso wie Alcácer einsatzbereit für die Partie an diesem Samstag (18.30 Uhr) in der Red Bull Arena. Das hatte sich aber noch auf Reus' Viruserkrankung bezogen, die den bisher elfmaligen Torschützen in der Vorbereitung geschwächt hatte.

Alcácer hatte sich mit einer Zerrung geplagt. Der zwölfmalige Torschütze sitzt aber zumindest auf der Ersatzbank. In die Sturmspitze rückt gegen den Tabellenvierten Mario Götze. Die Dortmunder stehen nach dem Bayern-Sieg am Freitag in Hoffenheim unter Druck, der Vorsprung ist zunächst auf drei Punkte geschmolzen.

Leipzigs Trainer Ralf Rangnick wartete mit keinen Überraschungen auf. Er setzt in der Offensive vor allem auf sein deutsch-dänisches Sturmduo mit Nationalspieler Timo Werner und Yussuf Poulsen, das zusammen auch schon 19 Tore (Werner 11, Poulsen 8) erzielte.