Von dpa

Berlin (dpa) - Mit einem hart erarbeiteten Punkt, aber auch reichlich neuen Sorgen verabschiedete sich Domenico Tedesco aus dem Berliner Olympiastadion.

Gleich drei neue Verletzte hat der FC Schalke 04 nach dem 2:2 bei Hertha BSC zu beklagen. Damit droht sich die ohnehin angespannte Personalsituation noch zu verschärfen, der Druck kurz vor Ende der Transferperiode wächst weiter. Die Berliner waren mit dem Punkt zufrieden, trauerten aber ebenfalls verpassten Gelegenheiten hinterher. Das Wichtigste nach dem Freitagabendspiel in der Fußball-Bundesliga:

DIE DIAGNOSEN: Tedesco hofft auf möglichst schnelle Klarheit über das Ausmaß der Blessuren - möglichst schon am Samstag. Defensivallrounder Benjamin Stambouli verletzte sich bei einem Zusammenprall mit Herthas Arne Maier, es besteht der Verdacht auf eine Jochbeinfraktur.

Offensivspieler Alessandro Schöpf hat nach einem harten Foul von Berlins Verteidiger Karim Rekik Probleme am Außenband und der Kapsel im Knie. «Ich wollte ihn nicht verletzen», betonte Rekik. «Mein Ballkontakt war schlecht, dann war er schneller als ich und ich bin ihm auf den Fuß gestiegen. Das tut mir sehr leid.» Nach den beiden Auswechslungen in der ersten Halbzeit musste eine Viertelstunde vor Schluss auch noch Stürmer Steven Skrzybski angeschlagen runter.

DIE AUSWIRKUNGEN: «Wir haben nur noch zwei Innenverteidiger», sagte Tedesco auf die Frage, ob die Verletzungen die Notwendigkeit erhöhen, bis zum Schließen des Transferfensters am 31. Januar um 18.00 Uhr noch aktiv zu werden. «Das kommt darauf an, was mit Benji ist. Aber wenn wir einen holen, dann bin ich glücklich.» In der zentralen Defensive stehen nur noch Salif Sané und Matija Nastasić zur Verfügung.

Doch auch im Angriff spitzt sich die Lage zu. Schalke galt schon zuvor als Interessent für eine Ausleihe von Nikola Kalinic von Atlético Madrid. «Ich habe ihn nicht getroffen», sagte Manager Christian Heidel vor dem Anpfiff bei Eurosport. «Wir werden Namen nicht kommentieren, man sollte abwarten, bis wir etwas bekannt geben.»

DIE FOLGEN FÜR HERTHA: Mit sehenswerten Treffern glichen Herthas Leihprofi Marko Grujic (39. Minute) und Kapitän Vedad Ibisevic (45.+4) zweimal für die Berliner aus. Doch während auch Trainer Pal Dardai davon sprach, dass Hertha mit dem «Punkt leben» könne, zeigte sich vor allem Stürmer Davie Selke frustriert: «Das sind zwei verlorene Punkte.»

Beim Bundesliga-Duell mit dem VfL Wolfsburg und im Pokal-Achtelfinale gegen den FC Bayern München stehen nun zwei weitere Heimspiele auf dem Programm. «Jetzt wollen wir gegen Wolfsburg gewinnen und möglichst früh in der Saison den Sack zu machen, dass wir mit unten nichts mehr zu tun haben», sagte Valentino Lazaro. Zum Auftakt des 19. Spieltags rückte Hertha vorerst näher an die Europapokalplätze heran.