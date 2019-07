Der englische Meister habe bereits die Berater des spanischen Offensiv-Jungstars Mikel Oyarzabal von Real Sociedad San Sebastián kontaktiert und sondiert, berichtete die Fachzeitung «AS».

Der Club von Trainer Pep Guardiola sei bereit, die im Vertrag des 22 Jahre alten U-21-Europameisters festgeschriebene Ablösesumme von 75 Millionen Euro zu bezahlen, versicherte das Blatt. Der Vertrag von Oyarzabal läuft noch bis Juni 2024. Der Profi solle als Ersatz von Sané (23) verpflichtet werden, so «AS».

Der schnelle und trickreiche Linksaußen ist sehr torgefährlich. In 151 Pflichtspielen für San Sebastián erzielte der Baske 38 Treffer. In seinem zweiten A-Länderspiel für «La Roja» traf Oyarzabal in der Qualifikation zur EM-Endrunde 2020 gegen Schweden am 10. Juni zum 3:0-Endstand.

Ende Juni feierte Oyarzabal mit der spanischen U21-Nationalmansnchaft im italienischen Udine durch einen 2:1-Finalsieg über Deutschland den EM-Titel. Dabei stand der Offensivakteur in allen Partien in der Startelf und bereitete im Endspiel das Tor zum 1:0 vor.