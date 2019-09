«Wir sind sehr enttäuscht, dass wir uns nicht für die Playoffs qualifiziert haben», sagte Schweinsteiger nach der Partie. Fragen zu einem möglichen Karriereende wich der 35-Jährige aus. «Ich weiß es nicht. Ich werde sehen, wie es sein wird. In den nächsten Wochen werde ich wahrscheinlich entscheiden.»

Nach einer torlosen ersten Halbzeit sorgte US-Nationalstürmer Jozy Altidore in der 59. Minute für die 1:0-Führung der Gäste. Chicagos Aleksandar Katai (68.) und Fabian Herbers (77.) drehten mit ihren beiden Treffern das Spiel zugunsten der Hausherren. Für den Endstand sorgte dann Torontos Omar González (80.).

Schweinsteiger spielte vor 17 748 Zuschauern durch. «Wir hatten sehr gute Möglichkeiten», sagte er. «Wir haben das erste Tor nicht geschossen, das war in der ganzen Saison schon so. Wenn du in die Playoffs willst, musst die Tore schießen.» New England Revolution besiegte zeitgleich New York City FC 2:0 (0:0) und sicherte sich damit den letzten Playoff-Platz in der Eastern Conference.

Chicago belegt vor dem letzten Spieltag der Vorrunde mit 39 Punkten den achten Tabellenplatz im Osten. Zum Saisonabschluss trifft das Team am kommenden Sonntag auf Orlando City.