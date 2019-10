Im Champions-League-Spiel bei Juventus Turin steht der Innenverteidiger wieder von Beginn an auf dem Platz und soll unter anderem Megastar Cristiano Ronaldo stoppen. Bei Juve steht der 2014er-Weltmeister Sami Khedira in der Startelf. Nationalspieler Emre Can war nicht für die Champions League gemeldet worden.

Insgesamt nimmt Leverkusens Trainer Peter Bosz drei Änderungen im Vergleich zum 3:0 beim FC Augsburg vor. Neben Tah kehren auch Wendell und Kerem Demirbay zurück ins Team. Dafür sitzen neben dem von Tah ersetzten Aleksandar Dragovic auch Daley Sinkgraven und Nadiem Amiri wieder auf der Bank.