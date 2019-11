Düsseldorf (dpa) - Joker David Kinsombi hat den Hamburger SV wieder zum Spitzenreiter der 2. Fußball-Bundesliga gemacht. Durch das späte Tor des Angreifers in der Nachspielzeit reichte es am Samstag noch zum 2:1 (0:0)-Heimsieg gegen den Tabellenvorletzten Dynamo Dresden.

Schützenhilfe bekamen die Hanseaten (29 Punkte) vom SV Sandhausen, der sich bei Armina Bielefeld (29) ein 1:1 (1:1) erkämpfte. In der dritten Samstagspartie feierte Holstein Kiel in einer turbulenten Partie einen 6:3 (4:2)-Kantersieg beim Schlusslicht SV Wehen Wiesbaden.

Auch wenn die Hamburger gegen Dresden von Beginn an tonangebend waren und zahlreiche Chancen hatten, jubelten zunächst die Sachsen: Niklas Kreuzer (47. Minute) hatte die überraschende Dresdner Führung erzielt. Doch der HSV antwortete 20 Minuten später durch das Ausgleichstor von Sony Kittel und erzielte zwei weitere Tore - die jedoch nach Video-Entscheidung wegen Abseitsstellungen aberkannt wurden. Erst in der vierten Minute der Nachspielzeit köpfte Kinsombi den HSV zum Sieg und an die Tabellenspitze.

Dort stand in den vergangenen zwei Wochen überraschend Bielefeld. Aber die Ostwestfalen konnten gegen Sandhausen ihre Serie von zuletzt drei Ligasiegen in Serie nicht ausbauen. Trotz eines parierten Elfmeters (9.) und der Führung durch Jonathan Clauss (19.) reichte es nicht für den nächsten Dreier. Denn Sandhausens Kevin Behrens (32.) krönte die starke Leistung seiner Mannschaft vor 21 012 Zuschauern mit dem Ausgleichstreffer und einem Punkt.

Turbulent verlief die partie zwischen Wehen Wiesbaden und Kiel: Neun Tore, zwei Elfmeter und zahlreiche Eingriffe des Video- Schiedsrichters. Am Ende ging Aufsteiger Wehen Wiesbaden beim 3:6 wieder einmal als Verlierer vom Platz und hat bereits vier Punkte Rückstand zu den Nicht-Abstiegsplätzen.

Schon am Freitagabend hat sich der FC Erzgebirge Aue durch ein 3:1 (2:0) gegen den FC St. Pauli vorübergehend auf den dritten Tabellenplatz vorgeschoben. Aues kommender Gegner, der VfL Bochum, musste sich mit einem 1:1 (1:1) gegen Aufsteiger VfL Osnabrück begnügen. Für die Bochumer war es das sechste Remis im siebten Heimspiel der Saison.