Vizeweltmeister Valtteri Bottas aus Finnland kehrte auf der Traditionsstrecke mit einem zwei Jahre alten Auto auf den Asphalt zurück. Das Werksteam will sich unweit der eigenen Fabrik in Brackley auf dem Grand-Prix-Kurs vor allem an die neuen Abläufe unter Corona-Bedingungen gewöhnen. Auch die Piloten sollen nach monatelanger Zwangspause wieder ein Gefühl für das Fahren bekommen.

Auf einem ersten vom Team bei Twitter verbreiteten Foto war Bottas mit einem Mund-Nasen-Schutz in der Box zu sehen. Am Mittwoch soll Weltmeister Lewis Hamilton dann den Silberpfeil steuern.

Die Formel-1-Regularien verbieten es, bei offiziellen Tests während der Saison ein aktuelles Auto einzusetzen. Deswegen nutzt Mercedes den W09 aus dem Jahr 2018. Das erste Rennen des Jahres wird am 5. Juli im österreichischen Spielberg unter strengen Hygiene-Auflagen stattfinden, nachdem die ersten zehn Saisonläufe aufgrund der Coronavirus-Pandemie abgesagt oder verschoben werden mussten. In Silverstone sind derzeit zwei Rennen am 2. und 9. August vorgesehen.