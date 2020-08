Nagelsmann muss W-Frage lösen: Gier auf Königsklassen-Coup

Lissabon (dpa) - Julian Nagelsmann war vor dem wichtigsten Spiel seiner Karriere zum Scherzen aufgelegt. Seine Aufstellung gegen Atlético Madrid werde er nach der Zahl der Nutella-Brote entscheiden, die seine Spieler zum Frühstück verdrückten.

Und über ein mögliches neues extravagantes Outfit im Viertelfinal-Duell der Champions League wolle er sich noch mit dem Trainerstab beraten, ulkte der Trainer von RB Leipzig bei der virtuellen Pressekonferenz.

Die große W-Frage für die «Missão Final» beantwortete er aber mit ernstem Gesichtsausdruck nur ausweichend. Wie ist der nach England abgewanderte Torgarant Timo Werner ausgerechnet gegen Europas stärkstes Abwehr-Bollwerk zu ersetzen? «Es wird ein fähiger Spieler sein, der Profi von RB Leipzig ist», sagte Nagelsmann. Die Sturmvariante bleibt somit weiter sein Geheimnis. «Ich habe schon eine Idee im Kopf, aber ich werde sie nicht preisgeben», sagte er vor der Partie am Donnerstag (21.00 Uhr/Sky und DAZN) in Lissabon.

Durch nichts und niemanden will sich Nagelsmann vor der auch für RB Leipzig mit Abstand bislang wichtigsten Partie ablenken lassen. Weder der Werner-Wechsel zum FC Chelsea noch die Corona-Fälle bei Gegner Atlético sollen die Sachsen bei der Chance auf einen historischen Königsklassen-Coup vom Kurs abbringen. Die lockeren Sprüche waren möglicherweise nur Fassade. «Es geht um die Frische, die nötige Gier zu entwickeln und mit Power ins Spiel zu gehen», forderte Nagelsmann. Zum Abschlusstraining hatte der Atlantikwind dann auch die ungewöhnlichen dicken Regenwolken über dem Rio Tejo vertrieben.

Als Blaupause dient Nagelsmann die erfolgreich bestandene internationale Reifeprüfung gegen Vorjahresfinalist Tottenham Hotspur, der kurz vor der Corona-Zwangspause im Frühjahr im Achtelfinale entzaubert wurde. Allerdings noch mit Werner als Torschützen. «Die Herangehensweise ist nicht anders als gegen Tottenham. Da wollten wir beide Spiele gewinnen, das haben wir getan, jetzt wollen wir das eine Spiel gewinnen und so werden wir auch rangehen», sagte Nagelsmann forsch. «Wir werden mutig auftreten und unsere Art, Fußball zu spielen, auf den Platz bringen.»

Die Siege gegen die Spurs (1:0/3:0) waren auch für Nagelsmann ein Renommee-Gewinn im Trainer-Duell mit dem großen José Mourinho. Nun geht es für den mit 33 Jahren jüngsten Coach im Viertelfinal-Feld gegen die kampferprobte Auswahl von Trainer-Einpeitscher Diego Simeone. «Ich freue ich mich jetzt, dass ich nach José auch Diego das erste Mal persönlich begegnen darf - und wir ihn und seine Mannschaft hoffentlich ähnlich souverän ausschalten werden», setzte Nagelsmann im DAZN-Interview einen kleinen verbalen Stich Richtung Gegner.

Im Éstadio José Alvalade, wo Deutschland bei der Fußball-EM 2004 früh scheiterte, bedarf es besonnener Tugenden. Das weiß der RB-Coach. «Ich habe schon betont, dass es ein Geduldsthema werden wird. Man kann nicht alles nach vorne werfen und blind draufrennen. Wenn der Gegner ein 1:0 hat, wird es noch ekliger», warnte Nagelsmann.

Für den Werner-Ersatzplan hängt viel vom Gesundheitszustand der verbliebenen Stürmer Yussuf Poulsen und Patrik Schick ab, die nach Knöchelverletzung und Rückenproblemen um ihre Fitness kämpfen. Poulsen hat einen kleinen Vorsprung. Ob Schick fit wird, ließ Nagelsmann noch offen. Gut möglich, dass er auf Poulsen und Christopher Nkunku als hängende Spitze setzt.

Sportdirektor Krösche mag auch kein Wehklagen über die Werner-Absenz mehr hören: «Wir haben sehr viele Spieler, die Tore schießen können. Mit dem Kader, den wir haben, wollen wir Atlético schlagen.» Ähnlich sieht es der wieder erstarkte Mittelfeldmann Emil Forsberg. «Viele meiner Mitspieler sind bereit, den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen. Warum also nicht jetzt? Ihnen bietet sich durch Timos Abschied eine große Chance, sich jetzt noch mehr in den Fokus zu spielen und zu zeigen, dass sie das Zeug zum Leistungsträger haben», sagte der Schwede im Interview t-online.de.

Nkunku lächelt derzeit mit Linksverteidiger Marcel Halstenberg, dessen Einsatz wegen Rückenbeschwerden ebenso noch offen ist, und Marcel Sabitzer von vielen Werbeplakaten in Lissabon. RB ist in Portugals Hauptstadt zur Zeit sogar optisch präsenter als Megastar Cristiano Ronaldo, der mit Juventus Turin scheiterte. Geht es nach Nagelsmann, wird das auch in der kommenden Woche so bleiben. «Es kann bis ins Finale gehen. Das ist dieses Jahr leichter als in den anderen Jahren», sagte er.

© dpa-infocom, dpa:200812-99-138130/5