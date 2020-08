Showdown der Detail-Verrückten Nagelsmann und Tuchel

Lissabon (dpa) - Thomas Tuchel legte seinen gebrochenen Fuß hoch und schob den roten Sessel etwas zur Seite. Dann setzte der Trainer von Paris Saint-Germain zu einer ungewöhnlichen Lobesrede auf seinen großen Halbfinal-Konkurrenten Julian Nagelsmann von RB Leipzig an.

«Es ist schwer, weil wir wissen, dass Julian gerne die Taktik ändert, dass sie die Taktik von Spiel zu Spiel ändern, auch während des Spiels ändern. Es ist schwerer, ein Spiel gegen RB vorzubereiten als gegen Atlético Madrid. Es ist eine Herausforderung», sagte Tuchel vor dem Showdown um den Einzug ins Endspiel der Fußball-Königsklasse gegen seinen früheren Spieler und heutigen Leipzig-Coach.

Nagelsmann gegen Tuchel! Der Glamourfaktor von Neymar und des wieder einsatzbereiten Weltmeisters Kylian Mbappé mag noch so groß sein, das Halbfinale am Dienstag (21.00 Uhr/Sky und DAZN) wird überstrahlt vom Duell der deutschen Trainer an der Seitenlinie im Estádio da Luz in Lissabon. Talent gegen Förderer. Ex-Spieler gegen Ex-Coach. Ein großer Taktik-Fanatiker gegen einen noch größeren Taktik-Fanatiker. Und dann auch noch die gemeinsame Vergangenheit in der bayerisch-schwäbischen Provinz, von der Tuchel Interessantes zu berichten hatte.

«Er war ein sehr unbequemer Spieler, weil er immer wissen wollte, wieso wir was machen, was der Grund dahinter ist», erzählte Tuchel. Nach Nagelsmanns Verletzung habe er ihn als Trainer des FC Augsburg II in der Landesliga mit Scouting-Aufgaben betraut, in denen der damals 20-Jährige seine Begabung bewies. «Wo man das sehen konnte, dass war in den Berichten, die er abgeliefert hat», sagte Tuchel. «Die haben gezeigt, dass er sich im Detail befasst, dass er Lösungen hat, dass man das Talent dafür erkannte und die Liebe zum Spiel darin wiedergefunden hat», geriet Tuchel ins Schwärmen.

Offenbar sah Tuchel damals in Nagelsmann auch ein bisschen sich selbst. Leipzigs Mittelfeldstratege Marcel Sabitzer erklärte nun das Duell zum Aufeinandertreffen der Detail-Verrückten. Die Parallelen des Aufstiegs unter die Top vier des Fußball-Kontinents können auch die Erfolgstrainer nicht ignorieren.

«Spiele gegen ihn sind immer interessant, weil er auch eine gute Idee vom Fußball hat. Ich hoffe, dass ich auch eine ordentliche Idee finden werde», sagte Nagelsmann. Nach José Mourinho mit Tottenham und Diego Simeone mit Atlético Madrid könnte er in Tuchel schon den nächsten besonderen Trainer-Charakter ausstechen.

Tuchel ist der Favorit. Tuchel steht unter größerem Druck. In seinem zweiten Jahr kann er die Vorgabe der Geldgeber aus Katar erfüllen und PSG endlich zum ersten Champions-League-Sieg führen. Nagelsmann kommt wie so oft in der gemeinsamen Trainer-Historie aus dem Windschatten. Gelingt ihm mit den Sachsen die Krönung bei der «Missão Final», wäre er mit 33 Jahren als Nachfolger von Liverpools Jürgen Klopp schon auf dem Trainer-Thron. Das RB-Projekt wäre mit ihm im Eiltempo an der Spitze des europäischen Fußballs angekommen.

Das war vor fast 13 Jahren nicht absehbar. Wie die Tuchel-Biografen Daniel Meuren und Tobias Schächter in ihrem Buch schreiben, war Nagelsmann auf seinen Scouting-Touren nur mit Handkamera, Bleistift und Notizblock ausgestattet. Die erste Tour ging nach Gersthofen. Aufgeregt sei er gewesen, berichtete Nagelsmann. Aber: «Ich war ganz frei, er sagte nur, es sei wichtig, einen Überblick über den Gegner zu bekommen.»

Tuchel erkannte das große Talent. «Nachdem ich ein paar Mal die Gegner gescoutet hatte, sagte Thomas zu mir, ich solle doch Trainer werden, wenn ich nicht mehr spielen könne», erzählte Nagelsmann. Auch hier gibt es die Parallele: Tuchels Karriere war schon mit 24 Jahren wegen eines Knorpelschadens vorbei. Nagelsmann musste den Traum wegen eines kaputten Knies in eben jenen Augsburger Tagen beenden. «Die Beziehung, die Julian mit Thomas Tuchel durch ihre Zusammenarbeit hat, die sie hatten, ist etwas Besonderes», erzählte Leipzigs Sportdirektor Markus Krösche.

Nagelsmann selbst wirkte zuletzt fast ein bisschen distanziert. «Das Verhältnis ist, seitdem er bei PSG ist, normal. Wir haben noch nie ein extrem inniges Verhältnis gehabt», sagte er. Hin und wieder gäbe es mal eine SMS. «Es ist nicht so, dass wir stetigen Austausch haben. Das wünschen sich die Medien so ein bisschen, aber das gibt es in der realen Fußball-Welt nicht», sagte Nagelsmann. Schnittpunkte gab es auf jeden Fall in der Bundesliga. Dreimal spielten sie gegeneinander zwischen Februar 2016 und Mai 2017. Nagelsmann konnte mit 1899 Hoffenheim gegen Borussia Dortmund und Tuchel nie gewinnen.

© dpa-infocom, dpa:200816-99-189966/5