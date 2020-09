Trainer Bruno Labbadia bringt im Spiel des Berliner Fußball-Bundesligisten am Freitagabend nicht den Kolumbianer, sondern den Polen Krzysztof Piatek von Beginn an im Angriff. Cordoba nimmt auf der Bank Platz.

Berlins Matheus Cunha, der gegen Eintracht ebenfalls startet, ist vom brasilianischen Verband erstmals in den Kader der A-Nationalmannschaft berufen worden. Der Offensivspieler soll in den anstehenden WM-Qualifikationsspielen gegen Bolivien und in Peru den verletzten Gabriel Jesus (Manchester City) ersetzen. Bisher hatte der 21 Jahre alte Cunha nur in der Olympia-Mannschaft Brasiliens gespielt.

