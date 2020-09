Die Sachsen kamen im ersten Heimspiel der Saison gegen die SpVgg Greuther Fürth nur zu einem 1:1 (1:1). Vor 999 Zuschauern brachte Sebastian Ernst (6.) die Gäste früh in Führung, U21-Nationalspieler Florian Krüger (23.) glich aus. Aue blieb damit auch im sechsten Duell mit Fürth nacheinander ungeschlagen.

Ein zu kurzer Rückpass in den Strafraum von Dimitrij Nazarov sorgte für einen Auer Fehlstart. Havard Nielsen nahm den Ball auf, legte quer zu Ernst, der problemlos ins leere Tor einschob.

In der 22. Minute musste der Fürther Abwehrroutinier Mergim Mavraj ausgewechselt werden, nachdem er von seinem Torwart Sascha Burchert hart am Kopf getroffen worden war. Das wirkte sich umgehend aus, als Krüger nach einer Ecke ein Durcheinander im Fürther Strafraum zum Ausgleich nutzte. Ernst (47.) und Jamie Leweling (86.) hatten die größten Chancen zur Führung, schossen jedoch drüber. Aue beschränkte sich auf lange Bälle in die Spitze und strahlte nur selten Gefahr aus.

