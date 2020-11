Liverpool (dpa) - Nach der Einstellung der Jahrzehnte alten Bestmarke packte sich Jürgen Klopp seine Notlösung Nathaniel Phillips für eine innige Umarmung.

«Er hat es im Spiel wirklich einfach gehalten, was für uns unglaublich wichtig war», sagte der deutsche Trainer des FC Liverpool im Anschluss an den 2:1-Sieg gegen West Ham United, bei dem der frühere Bundesliga-Profi Phillips unverhofft geglänzt hatte. Der 23-Jährige spielte nur, weil dem englischen Fußball-Meister Abwehrchef Virgil van Dijk verletzungsbedingt fehlt und auch dessen Vertreter Fabinho vorerst ausfällt.

«Er ist ein großartiger Typ, ein schlauer Kerl», schwärmte Klopp über den in der vergangenen Saison an den damaligen Zweitligisten VfB Stuttgart ausgeliehnen Profi. «Die Jungs haben ihn gut unterstützt, und er hat die Jungs unterstützt.» Phillips selbst gab an, schon als Kind von seinem Premier-League-Debüt geträumt zu haben. Am Ende stand das 63. Liverpooler Liga-Heimspiel in Serie ohne Niederlage - das gelang den Reds zuletzt zwischen 1978 und 1980 unter Trainer-Legende Bob Paisley.

Für die Tore sorgten Mohamed Salah (42. Minute) per Strafstoß und wie schon vergangene Woche gegen Sheffield Neuzugang Diogo Jota (85.). Pablo Fornals (10.) hatte die Hammers zunächst in Führung gebracht.

Beim FC Chelsea will Coach Frank Lampard mit seinen deutschen Stars Timo Werner und Kai Havertz eine neue, erfolgreiche Ära prägen. Nach zuletzt zwei Remis in der Liga gelang beim FC Burnley ein 3:0 (1:0). Nach Toren von Hakim Ziyech (26.) und Kurt Zouma (63.) traf Werner (70.) zum Endstand. Eigentlich hatte Lampard den ehemaligen Leipziger schonen wollen, aber Christian Pulisic verletzte sich beim Aufwärmen. Lampard äußerte sich zufrieden über den Arbeitssieg: «Es fühlt sich wie ein schöner Schritt nach vorne an.»

Manchester City kommt in dieser Saison nur langsam in Fahrt. Bei Sheffield United mühte sich Pep Guardiolas Team dank Kyle Walker (28.) immerhin zu einem 1:0 (1:0). Spekulationen über eine Rückkehr zum FC Barcelona nach dem Ende seines Vertrags im kommenden Sommer wies Guardiola zurück. «Meine Karriere als Trainer in Barcelona ist vorbei», stellte er klar. «Ich bin unglaublich glücklich hier und freue mich, in Manchester zu sein. Ich hoffe, dass ich in dieser Saison einen guten Job mache, um noch länger zu bleiben.»

© dpa-infocom, dpa:201031-99-158947/7