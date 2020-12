Im Anschluss werde die sportliche Leitung die Auslosung der Qualifikationsgruppen zur WM 2022 gemeinsam verfolgen. Der 60 Jahre alte Löw wird sich erstmals seit der Pressekonferenz nach dem 0:6 in Spanien vor knapp drei Wochen öffentlich erklären. Am vergangenen Freitag hatte der beim DFB für die Nationalmannschaften zuständige Direktor Oliver Bierhoff eine sportliche Analyse vorgelegt. Am Montag hatte der DFB entschieden, dass Löw Bundestrainer bleibt.

