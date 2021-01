Berlin (dpa) - Die Topclubs der Fußball-Bundesliga gehen den ganz schweren Aufgaben im Achtelfinale des DFB-Pokals aus dem Weg und treffen auf unterklassige Vereine.

Borussia Dortmund empfängt Bundesliga-Absteiger SC Paderborn, RB Leipzig trifft auf den VfL Bochum. Das ergab die Auslosung der Runde der besten 16 Teams durch den früheren Weltklasse-Skispringer Sven Hannawald am Sonntagabend in der ARD. Sollte Titelverteidiger FC Bayern München sich in der zweiten Runde bei Holstein Kiel durchsetzen, geht es ebenfalls zuhause gegen einen Zweitligisten - den SV Darmstadt 98.

Insgesamt kommt es nur zu zwei Bundesliga-Duellen im Achtelfinale: Der Tabellenletzte FC Schalke 04 tritt beim VfL Wolfsburg an, der VfB Stuttgart empfängt Borussia Mönchengladbach. Der SV Werder Bremen bekommt es mit Zweitligist SpVgg Greuther Fürth zu tun, Jahn Regensburg will eine Überraschung gegen den 1. FC Köln schaffen.

Aus der zweiten Runde müssen vor dem Achtelfinale noch zwei Partien gespielt werden. Am 12. Januar trifft Bayer 04 Leverkusen auf Eintracht Frankfurt - der Sieger muss auswärts zu dem einzigen verbliebenen Regionalligisten Rot-Weiss Essen. «Das ist nicht das Wunschlos, aber wir nehmen es so wie es kommt», sagte Essens Trainer Christian Neidhart in der ARD. Als nächsten Gegner würde er «lieber Frankfurt nehmen», wenn er die Wahl hätte.

Am 13. Januar tritt der FC Bayern beim Zweitligisten Kiel an. Die Partien der Münchner und Leverkusener wurden wegen ihres vollen Terminkalenders in Zeiten der Coronavirus-Pandemie jeweils ins neue Jahr verlegt.

Die Partien der anschließenden Runde der besten 16 finden am 2. und 3. Februar statt, die Viertelfinals steigen am 2. und 3. März. Der Pokalsieger wird beim Finale im Berliner Olympiastadion am 13. Mai ermittelt.

