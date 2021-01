«Luka ist am Sonntag einsatzbereit. Wir werden sehen, ob er schon zum Einsatz kommt. Er hat sich von einer guten Seite präsentiert. Was ihm fehlt, ist die Spielpraxis», sagte Trainer Adi Hütter über den 23 Jahre alten Serben, der für ein halbes Jahr von Real Madrid ausgeliehen wird. Hütter geht davon aus, dass der Stürmer direkt im Kader steht.

Jovic war erst im Sommer 2019 für rund 60 Millionen Euro an den spanischen Spitzenclub verkauft worden, konnte sich dort aber bislang nicht durchsetzen. Am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) könnte Jovic gegen den FC Schalke 04 entweder an der Seite von André Silva stürmen oder als Joker eingesetzt werden. Das letzte Spiel seiner Karriere bestreitet Eintracht-Kapitän David Abraham. Der 34 Jahre alte Argentinier kehrt danach in seine Heimat zur Familie zurück.

