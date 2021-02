Frankfurt weiter nicht zu stoppen: Sieg gegen Köln

Auch gegen Favoritenschreck 1. FC Köln setzten die Hessen mit einem 2:0 (0:0) die Serie von nun zehn Spielen ohne Niederlage in der Fußball-Bundesliga fort. Dies war der Eintracht letztmals in der Saison 1992/93 gelungen. Für den Sieg sorgten André Silva (57. Minute) und Evan N'Dicka (79.).

Bereits vor dem nächsten Erfolg hatte sich Eintracht-Trainer Adi Hütter mit Blick auf eine mögliche Königsklassen-Teilnahme zurückhaltend gezeigt. «Mit Bayern München Meister zu werden ist einfacher als mit der Eintracht die Champions League zu erreichen», sagte er dem TV-Sender Sky. Die Domstädter, die zuvor schon bei den Champions-League-Teilnehmern Dortmund, Leipzig und Mönchengladbach sieben Punkte geholt hatten, gingen diesmal leer aus.

Bis es etwas Sehenswertes in dem 90. Bundesligaduell der beiden Clubs gab, verging eine gute Viertelstunde ohne Torszenen. Erst danach kamen die Gastgeber in Spiellaune und zu zahlreichen Chancen gegen Kölner, die nicht annähernd an die Leistungen der beiden zuletzt siegreichen Partien herankamen. Für erste Gefahr sorgte der quirlige Filip Kostic (17.), der im Kölner Strafraum gerade noch von Sava-Anrangel Cestic geblockt werden konnte. Drei Minuten später konnte FC-Keeper Timo Horn nach einem Klassepass von Amin Younes Eintracht-Stürmer André Silva den Ball mit der Hand vom Fuß schlagen.

Danach ging es mit den Tormöglichkeiten für die Frankfurter fast im Minutentakt weiter, wobei Kostic einmal mehr der Antreiber war und sich der Kölner Torwart Horn als großer Rückhalt erwies. Nach einer Flanke des Serben auf Younes konnte Rafael Czichos (21.) den Schuss aus elf Metern noch abblocken.

Wenig später war es Horn, der einen Kopfball von Daichi Kamada parierte und sich in der 30. Minute erneut gegen den Japaner auszeichnen konnte, in dem er bei dessen Schuss aus 16 Metern mit einer Glanzparade den Ball über den Querbalken lenkte. Zum Abschluss des Reigens der vergebenen Chancen köpfte Silva kurz vor dem Halbzeitpfiff aus Nahdistanz und unbedrängt über das Tor.

Die Kölner hingegen hatten keine einzige wirklich zwingende Möglichkeit, einen Treffer zu erzielen und konnten froh sein, mit 0:0 in die Pause zu gehen. Die zahlreichen Verletzungen im Kölner Kader um Kapitän Jonas Hector machten sich bemerkbar und konnten auch durch die Bereitschaft von Marius Wolf, trotz einer Bänderverletzung zu spielen, nicht kompensiert werden. «Diese Einstellung ist was Bravouröses. Aller Ehren wert, schon toll», sagte FC-Trainer Markus Gisdol.

Nach dem Wiederanpfiff setzte sich das einseitige Spiel mit den dominierenden Frankfurtern fort, die in der 57. Minute endlich den verdienten Treffer erzielten. Nach einem Distanzschuss von Erik Durm, fälschte Kamada den Ball so ab, dass Silva mühelos aus wenigen Metern seinen 18. Saisontreffer erzielte. Für Gefahr konnten die Kölner nur einmal sorgen, als Emmanuel Dennis (66.) aus 18 Metern den Ball knapp am rechten Pfosten vorbeizielte. Besser machte es der Frankfurter Verteidiger N'Dicka mit seinem Tor zum 2:0.

