Skirennfahrer Stefan Luitz will sich von einer möglichen Strafe nicht beunruhigen lassen. Foto: Marco Tacca

Alta Badia (dpa) - Der Deutsche Skiverband wird mit seiner Stellungnahme an den Skiweltverband in der Sauerstoff-Affäre von Stefan Luitz wohl bis zum Ende der Frist am 26. Dezember warten.