Von dpa

«Werner hat überall Erfolg gehabt, er ist eine Autoritätsperson. Wenn wir so einen nicht haben wollen würden, wäre sicher etwas falsch», sagte ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher der «Tiroler Tageszeitung».

Schuster betreut seit knapp elf Jahren die deutschen Skispringer, hat aber nur noch einen gültigen Vertrag bis zum Saisonende und lässt seine Zukunft derzeit offen. Der Deutsche Skiverband und der Sportliche Leiter Horst Hüttel würden gerne längerfristig mit Schuster verlängern.

Dass eine Verpflichtung und damit die Rückkehr des 49 Jahre alten Österreichers in seine Heimat eine Frage des Geldes werden könnte, glaubt Stecher nicht. «Wenn man jemanden wie Schuster haben kann, wird es nicht am Finanziellen scheitern», sagte Stecher. Schuster müsste in Österreich nicht zwingend Bundestrainer werden, diesen Posten besetzt derzeit in seinem ersten Jahr Andreas Felder.