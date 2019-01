Ingvild Flugstad Östberg siegte in Val di Fiemme. Foto: Fredrik Varfjell

Val di Fiemme (dpa) - Staffel-Olympiasiegerin Ingvild Flugstad Östberg hat bei der Tour de Ski der Langläufer auf der vorletzten Etappe in Val di Fiemme ihren dritten Sieg in Serie geholt und geht damit als große Favoriten in das Finale zur Alpe Cermis hinauf.