Fuhr in Königssee auf Platz zehn. Foto: Tobias Hase

Schönau am Königssee (dpa) - Der Österreicher Reinhard Egger hat am Sonntag am Königssee seinen ersten Erfolg im Rodel-Weltcup gefeiert. Er profitierte als schnellster Athlet des ersten Durchgangs von der Absage der zweiten Laufes wegen des anhaltenden Schneefalls.