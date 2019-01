Rennrodlerin Natalie Geisenberger hat beim Weltcup in Sigulda in Lettland den zweiten Platz erreicht. Foto: Tobias Hase

Von dpa

Nach bislang fünf Erfolgen in fünf Weltcuprennen mussten Natalie Geisenberger und ihre Teamkameradinnen auf der anspruchsvollen Bahn von Sigulda in Lettland der Konkurrenz den Vortritt überlassen. Die Russin Tatjana Iwanowa setzte sich mit Bestzeit in beiden Läufen vor der weiterhin in der Saison-Gesamtwertung Führenden Geisenberger (Miesbach) durch und gewann ihren ersten Weltcup der Saison.

Die vor einer Woche in Schönau am Königssee siegreiche Julia Taubitz (Oberwiesenthal) kam nur auf Rang neun. Mit vier Athletinnen unter den besten zehn kann sich das deutsche Gesamtergebnis zwei Wochen vor der Weltmeisterschaft in Winterberg dennoch sehen lassen.