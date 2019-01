Selina Jörg gewann den Weltcup in Rogla. Foto: Ina Fassbender

Rogla (dpa) - Zwei Wochen vor den Weltmeisterschaften sind die deutschen Raceboarderinnen in Medaillenform. Beim Snowboard-Weltcup in Rogla raste Selina Jörg im Parallel-Riesenslalom zum ersten Saisonsieg, Cheyenne Loch kam in Slowenien auf Platz drei.