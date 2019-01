Von dpa

Die Oberstdorferin behauptete mit Platz zwei am Samstag die Spitzenposition im Gesamtweltcup. Auch Juliane Seyfarth (4.), Sotschi-Olympiasiegerin Carina Vogt (8.) und Anna Rupprecht (10.) kamen unter die Top Ten und sorgten wie schon zuletzt im japanischen Zao für ein starkes Mannschaftsergebnis für die Athletinnen von Bundestrainer Andreas Bauer. Platz drei belegte die Japanerin Sarah Takanashi.

Mit Sprüngen auf 91,5 und 93 Metern rehabilitierte sich Althaus für ihren Patzer am vergangenen Sonntag, als sie im japanischen Zao Achte geworden war. Mit 236,9 Punkten lag die 22-Jährige in Siebenbürgen allerdings klar hinter Lundby (247,8), die auf 94 und 95 Meter kam und in der Saisonwertung auf Rang zwei steht. Ein weiterer Wettbewerb findet am Sonntag (12.30 Uhr) in Rasnov statt. Am kommenden Wochenende ist das österreichische Hinzenbach die nächste Station.