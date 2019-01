Felix Loch jubelt über seinen Sieg in Winterberg. Foto: Caroline Seidel

Von dpa

Der 29 Jahre alte Berchtesgadener holte am Sonntag in Winterberg mit 0,10 Sekunden Vorsprung vor dem Zweiten Reinhard Egger (Österreich) und Semen Pawlitschenko (Russland) seinen insgesamt sechsten WM-Titel. Für Loch, der tags zuvor Silber im Sprint gewonnen hatte, war es der erste Sieg in diesem Winter überhaupt.