Es sei eine spannende Herausforderung, die Leistungen aus den vergangenen Jahren zu bestätigen, betonte Jamanka vor dem Weltcup-Auftakt in Lake Placid am Wochenende.

Sie gewann unter anderem 2018 Olympia-Gold und in der vergangenen Saison die WM, die EM und den Gesamtweltcup. «Bisher ging es darum, die Titel erstmals zu holen. Nun geht es darum, sie zu verteidigen», sagte Jamanka. Das sei aber kein Selbstläufer. Dass die Konkurrenz sie nun jagen wird, macht Jamanka nichts aus. «Das mag so sein, aber ich bin entspannt», sagte die Berlinerin, die in Oberhof lebt.