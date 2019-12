Die 23 Jahre alte Oberstdorferin sprang in Sachsen 131,5 Meter weit und musste sich damit nur der österreichischen Siegerin Chiara Hölzl und der zweitplatzierten Slowenin Ema Klinec geschlagen geben. Zweitbeste Deutsche wurde Juliane Seyfarth auf Rang sieben. Agnes Reisch auf Rang 18, Luisa Görtlich als 20. und Selina Freitag auf Platz 26 sprangen ebenfalls noch unter die ersten 30 und holten Weltcup-Punkte.

Der Wettkampf wurde nach nur einem Durchgang beendet. Ein erster Versuch, das Springen durchzuführen, war am Vormittag zunächst am starken Wind gescheitert. Die Jury verschob den Wettkampf, konnte ihn dann mit Unterbrechungen auch durchführen, doch für den zweiten Durchgang reichte es nicht mehr.

Es ist das erste Mal, dass die Frauen und die Männer gemeinsam an einem Ort einen Weltcup in Deutschland bestreiten. Die Männer waren am Nachmittag in einem Mannschaftswettbewerb gefordert.