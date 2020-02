Der 28-Jährige sprang am Samstag 145,5 Meter weit und verwies damit den Österreicher Stefan Kraft und Timi Zajc aus Slowenien auf die Plätze zwei und drei. Die Qualifikation war wegen starken Windes von Freitag auf Samstag verschoben worden. In die Willingen-Five-Wertung gehen der Qualifikations-Sprung sowie die vier Wettkampfsprünge am Samstag und Sonntag ein. Der Gewinner der Wertung erhält 25.000 Euro Preisgeld.