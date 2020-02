Der 31-jährige Lesser verpasste im italienischen Martell nach drei Strafrunden in der Qualifikation auf Rang 39 das Finale der besten 30 klar. Im Finale lief Ex-Weltmeister Schempp derweil auf Rang zwei und überzeugte mit vier fehlerfreien Schießeinlagen.

Ex-Weltmeister Lesser gilt bei den Weltmeisterschaften in Antholz/Italien als Kandidat für Einsätze in den anstehendenden Staffelrennen in der nächsten Woche.

Der 31-jährige Schempp, der im Januar nach schwachen Leistungen aus dem Weltcup-Team gestrichen worden und nicht für die WM berücksichtigt wurde, bereitet sich bei den Rennen in Martell auf die EM (26. Februar bis 1. März) in Minsk-Raubitschy in Weißrussland vor.