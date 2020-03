Nach den Damen-Rennen in Are strich der Weltverband Fis auch die für das Wochenende geplanten Wettkämpfe der Herren im slowenischen Kranjska Gora. Die Gesundheit und das Wohlergehen der Sportler und Betreuer habe Priorität, hieß es. Zuletzt war schon das geplante Weltcup-Finale in Cortina d'Ampezzo als Vorsorgemaßnahme gegen Sars-CoV-2 abgesagt worden. In Kranjska Gora standen eigentlich ein Slalom und ein Riesenslalom an.

Durch die Absage steht der Norweger Aleksander Aamodt Kilde als Sieger der Weltcup-Gesamtwertung fest.