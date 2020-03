«Mir ist klar geworden, dass ich in meinem Leben einen neuen Weg einschlagen will und deswegen nicht mehr 100 Prozent in den nächsten zwei Jahren für den Leistungssport geben kann und will», teilte die Inzellerin mit. Bei der Einzelstrecken-WM hatte sie in Salt Lake City die Ränge zwölf (1500 Meter) und 15 (3000 Meter) belegt und war damit nicht zufrieden.

Für die von Erik Bouwman geführte Trainingsgruppe der deutschen Mehrkämpfer ist der Rücktritt der 28-Jährigen dennoch ein herber Verlust, zumal gerade bei den Damen kaum Alternativen zur 48 Jahre alten Rekordmeisterin Claudia Pechstein in Sicht waren.

«Natürlich fällt mir das alles superschwer, denn ich mache Eisschnelllaufen seit meinem sechsten Lebensjahr», sagte Dufter, deren jüngerer Bruder Joel zum Saison-Ausklang mit einem achten Platz bei der Sprint-WM sein Fortschritte unter Beweis gestellt hatte.

16 Top-10-Platzierungen bei 46 Weltcupstarts und die Teilnahme an den Olympischen Winterspielen bezeichnete Roxanne Dufter als die «Highlights ihre Karriere». Am erfolgreichsten war sie stets im deutschen Team-Trio, mit dem sie 2018 EM-Bronze erkämpfte und 2016 und 2017 jeweils vierte WM-Plätze belegte. «Ich werde diese Zeit niemals vergessen und nehme nur positive Sachen in meine Zukunft mit», bekannte sie zum Abschied.