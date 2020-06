Neu-Präsident Große bietet Eisschnelllauf-Kummerkasten an

Berlin (dpa) - Der kommissarische Präsident Matthias Große hat in einem Offenen Brief die Sportler, Trainer und Verantwortlichen der Deutschen Eisschnelllauf-Gemeinschaft aufgefordert, in einem «Ideen- und Kummerkasten» Verbesserungsvorschläge einzubringen und ihre Sorgen mitzuteilen.