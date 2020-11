Wegen ungünstiger Windbedingungen an der Schanze im finnischen Ruka ist das Skispringen am Sonntagmorgen abgesagt worden. Für die Startreihenfolge im 10-Kilometer-Lauf am Nachmittag wird daher das Ergebnis des Probespringens vom Donnerstag herangezogen. Dieses hatte Faißt mit einem Satz auf 147,5 Meter gewonnen.

Riiber, der die Wettkämpfe am Freitag und Samstag siegreich bestritten hatte, war im provisorischen Wertungsdurchgang disqualifiziert worden. Als Zweitbester Deutscher startet Fabian Rießle als Fünfter mit 42 Sekunden Rückstand auf Faißt ins Langlaufrennen ab 14.55 Uhr (ZDF und Eurosport).

© dpa-infocom, dpa:201129-99-503911/3