Demzufolge werde Carl konservativ behandelt. Ins Training kann die 25-Jährige erst in vier bis sechs Wochen wieder einsteigen. Die Tour de Ski beginnt am 1. Januar und dürfte damit deutlich zu früh für Carl kommen.

Die Langläuferin war am Wochenende zuvor in Ruka gestürzt, nachdem ihr eine Athletin über den Ski gefahren war. «Bis zu unserem Saison-Höhepunkt, den Weltmeisterschaften in Oberstdorf, sind es glücklicherweise noch über zwei Monate. Das stimmt mich zuversichtlich», sagte Carl.

© dpa-infocom, dpa:201202-99-546676/3