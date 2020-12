Der Eiskanal im Sauerland, der im Februar wegen widriger Bahnverhältnisse von den deutschen Duos boykottiert worden war, bot diesmal bessere Verhältnisse für die favorisierten Teams. Die Olympiasieger Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee) kamen so zu ihrem ersten Saisonerfolg und gewannen in der Winterberger EisArena vor den Teamkollegen und Weltmeistern Toni Eggert/Sascha Benecken (Ilsenburg/Suhl). Auch das dritte deutsche Doppel Hannes Orlamünder/Paul Gubitz (Zella-Mehlis) kam erneut in die Top Ten und belegte am Ende Rang neun.

