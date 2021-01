Deutsches Duo lauert: Patzt der «perfekte Skispringer»?

Bischofshofen (dpa) - Ganz abhaken will Markus Eisenbichler den goldenen Adler für das deutsche Skisprung-Duo noch nicht. «Man darf nie aufgeben zu glauben, dass noch was möglich ist», sagte der emotionale Oberbayer mit Blick auf die Trophäe für den Gesamtsieger der Vierschanzentournee kämpferisch.

Eisenbichler als Fünfter und der noch einen Rang besser platzierte Karl Geiger liegen vor dem großen Skisprung-Finale in Bischofshofen direkt hinter den Podestplätzen.

Der führende Pole Kamil Stoch hat allerdings bereits fast 14 Meter Vorsprung auf Oberstdorf-Sieger Geiger, «Eisei» liegt weitere fünf Meter zurück. «Wir werden angreifen», kündigte der dreifache Weltmeister von 2019 allen Rückschlägen zum Trotz selbstbewusst an. Gemeinsam mit Zimmerkollege Geiger will er «König Kamil» unter Druck setzen. Dass sich der erfahrene Stoch allerdings einen derart großen Fehler leistet wie Geiger, der am Bergisel in Innsbruck mehr als 15 Meter einbüßte, ist unwahrscheinlich.

Dafür präsentiert sich Stoch - mit 33 Jahren noch immer in der absoluten Weltspitze - einfach zu konstant. «Es müsste schon viel passieren, dass wir die Polen da vorne noch abfangen können», sagte Geiger. Der Skiflug-Weltmeister macht sich trotz besserer Aussichten deutlich weniger Hoffnungen als sein Kumpel Eisenbichler.

Auch Bundestrainer Stefan Horngacher kann sich nicht vorstellen, dass sich Stoch den aus deutscher Sicht erforderlichen großen Patzer leistet und die Führung beim finalen Showdown am Dreikönigstag (16.45 Uhr/ZDF und Eurosport) herschenkt. «In Bischofshofen schon mal gar nicht. Die Schanze gefällt ihm.» Der 51-Jährige kennt den Routinier und dreifachen Olympiasieger gut, trainierte ihn drei Jahre als polnischer Nationalcoach.

«In erster Linie ist der Kamil ein hundertprozentiger Profi», beschreibt Horngacher seinen früheren Schützling. «Er ordnet alles dem Sport unter, selbst sein Privatleben.» Der Österreicher geht sogar noch weiter: «Er ist der perfekte Skispringer.»

Zweimal triumphierte Stoch bereits bei der Tournee, in der Saison 2017/18 sogar als Sieger bei allen vier Springen. Zweiter wurde damals Andreas Wellinger. Überhaupt hat das Duell Deutschland gegen Polen Tradition: Schon Martin Schmitt und der bis dato letzte deutsche Tournee-Champion Sven Hannawald hatten in der polnischen Skisprung-Legende Adam Malysz einen ihrer größten Konkurrenten.

In Titelverteidiger Dawid Kubacki mischt ein weiterer Springer aus dem skisprungverrückten Land als Zweiter ganz vorne mit. Zwischen den beiden Polen und den beiden Deutschen liegt der Norweger Halvor Egner Granerud. Deutlich realistischer als der Angriff auf den Tournee-Titel ist für Geiger und Eisenbichler ein Podestplatz. Eigentlich auch ein erstrebenswertes Ziel, oder? «Das Podium interessiert mich nicht», sagt Eisenbichler und ergänzt in bester bayerischer Mundart: «Wenn, dann mog i gwinna. Da bin i ganz ehrlich.»

