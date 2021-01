«Es war nie unsere Absicht, das polnische Team oder die polnische Nation zu verhöhnen bzw. zu verletzen», schrieb das Organisationskomitee am Sonntagmorgen bei Facebook. Tournee-Sieger Stoch hatte am Samstag vor Halvor Egner Granerud aus Norwegen und Piotr Zyla aus Polen das Einzel im Schwarzwald für sich entschieden und damit seinen dritten Erfolg im Weltcup in Serie gefeiert.

Bei Stochs Siegerehrung lief an der Hochfirstschanze aber nicht alles so glatt wie zuvor bei seinen Sprüngen. Man bedauere, «dass gestern bei der Siegerehrung unsere Technik versagt hat und wir Kamils Sieg nicht mit der Nationalhymne ehren konnten», hieß es in der Nachricht weiter. Das Organisationskomitee entschuldigte sich «in aller Form» bei Stoch, seinem Team, dem Verband, den Fans und sogar «bei der polnischen Nation».

