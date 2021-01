Laax (dpa) - Die deutschen Snowboarder André Höflich und Leilani Ettel haben beim Prestige-Weltcup in Laax beeindruckende Ergebnisse erzielt. In den Halfpipe-Finals des wichtigsten Freestyle-Events in Europa wurde der 23 Jahre alte Allgäuer am Samstagabend Vierter.

Von dpa