Der Tagessieg ging überraschend an die 19 Jahre junge Norwegerin Eirin Maria Kvandal, die nach Sprüngen auf 92 und 89 Meter knapp vor Ema Klinec (Slowenien) und Marita Kramer (Österreich) landete. Für Kvandal war es erst das zweite Weltcup-Einzel. Bei ihrer Premiere in Ramsau hatte sie im Dezember Rang 33 belegt.

Hinter Althaus schafften es drei weitere deutsche Frauen in die Punkteränge. Anna Rupprecht belegte Rang 13, Carina Vogt landete bei ihrem Comeback auf Platz 22. Luisa Görlich kam auf Rang 25. Die Skisprung-Frauen sind am kommenden Wochenende in Titisee-Neustadt im Schwarzwald wieder gefordert.

