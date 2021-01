Der sogenannte PCR-Durchgang, der bei einer wetterbedingten Absage des Springens in Wettkämpfen als Grundlage herangezogen wird, wurde wegen heftigen Schneefalls abgesagt. Er soll wohl am 29. Januar nachgeholt werden. Beim prestigeträchtigen Seefeld-Triple sind die Kombinierer dann bis zum 31. Januar gefordert. Zum Start sind fünf Kilometer in der Loipe absolvieren, beim Finale sind es 15.

