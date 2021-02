Idre Fjäll (dpa) - Die deutschen Skicrosser haben bei der WM in Schweden die Medaillenränge verpasst. In Idre Fjäll kam Niklas Bachsleitner als Mitfavorit nur in das kleine Finale und wurde dort Sechster. Die Goldmedaillen gingen an den Schweizer Alex Fiva und Sandra Näslund aus Schweden.

Von dpa