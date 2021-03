Damit wird Jörg ihre letzten Rennen am 20. und 21. März beim Heim-Weltcup am Götschen in Berchtesgaden bestreiten. «Dieses Karriereende ist ein Traum. Mit zwei WM-Medaillen beim Heim-Weltcup am Götschen abzutreten - besser geht’s nicht», sagte Jörg. Diese Entscheidung sei bereits vor einem Jahr gefallen, auch der Gewinn von Gold und Bronze jüngst bei der WM in Slowenien änderte daran nichts mehr.

«Ganz im Gegenteil. Ich wollte immer aufhören, so lange ich ganz vorne mitfahren kann», sagte sie. Mit zweimal Gold und einmal Bronze ist die Allgäuerin die erfolgreichste deutsche Snowboarderin der WM-Geschichte. «Sportlich gesehen bedauere ich den Rücktritt sehr. Sie ist eine absolute Erfolgsgarantin, die wir sehr gerne zu den Olympischen Spielen 2022 nach China mitgenommen hätten», sagte Sportdirektor Andreas Scheid.

Jörg hatte vor fast 15 Jahren als 19-Jährige ihren ersten Weltcup gewonnen und stand seitdem 21 Mal auf dem Podium. Zudem gewann sie bei den Olympischen Spielen 2018 die Silbermedaille.

© dpa-infocom, dpa:210304-99-688887/2